أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن: “الاقتراحات المقدمة من النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم عن الحكومة لا تعالج الفجوة المالية ولا تؤمن استرداد الودائع”.

وأضاف بعد جلسة لجنة المال والموازنة، “أرسلوا لنا التدقيق في حسابات المصارف وموجوداتها لنتأكد مما لديها ولماذا لم يحصل ذلك حتى الآن؟ فلا ثقة لدينا لا بحسابات الدولة ولا المصارف بعد الانهيار ما لم يحصل تدقيق محايد”.

وتابع كنعان، “لن نوقع شيكاً على بياض للحكومة ولن نحمل ضميرنا بالموافقة على قانون إطار غير مضمون بمعالجة الفجوة المالية ورد الودائع للناس. واقتراح القانون المرتبط بالودائع يتحدث عن إعادة ١٠٠ ألف دولار من قبل المصارف المليئة فمن يحدد هذه المصارف في غياب التدقيق بموجوداتها وحساباتها؟”.

وطالب، بِـ”حلول جدية للناس وإلا تخرج الحكومة وتصارح الناس وتتحمل المسؤولية بدل التهرب منها ورميها على الآخرين”.