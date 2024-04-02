كنعان: لن يبقى عناصر الدفاع المدني بلا راتب

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد وفداً من الدفاع المدني برئاسة المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار البحث في كيفية معالجة وضع رواتب المتطوعين المثبتين. وقال كنعان عقب اللقاء ” على قاعدة “لا عمل من دون أجر”، و”استمرارية المرفق العام”، لن يبقى متطوّع مثبت في الدفاع المدني من دون راتب، وهو الذي يضع دمه على كفه يومياً بحرب وبلا حرب، بالعمل من دون أجر، في انتظار الاتفاق على أي قانون يتبعون. فهل يجوز ذلك؟”.

وقال كنعان “تداعينا كرؤساء لجان، وعقدنا اجتماعات مع وزارة المال ومجلس الخدمة المدنية، والمديرية العامة للدفاع المدني للوصول الى آلية.

فالقوانين وضعت لتسهيل حياة الناس لا لتعقيدها. فالاختلاف هو على أي قانون يتبعون الـ117 أو الـ112. وفي انتظار تعديل القانون، واستتباعهم الى القانون 112 لتجنّب المشكلة مع الطبابة ومتممات الراتب، فالحل السريع الاستثنائي مطلوب بموجب سلفات طارئة على الموازنة، لأن اعتماداتهم ومساهماتهم واردة في موازنة العام 2024، ولا حاجة لأي سلفة من خارج الموازنة. والسلفة هي “دفعة على الحساب” إلى حين عقد جلسة تشريعية وتعديل القانون”.