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كنعان من معراب: جميعنا أبناء الدولة ونريد الدولة

منذ 37 دقيقة
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب النائب إبراهيم كنعان، في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي.

وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، أكد كنعان في دردشةٍ مع الإعلاميين على “أهمية التواصل مع القوى السياسية كلها، لما فيه خير اللبنانيين ومصلحتهم”.

ولفت الى أنه “تم البحث خلال الاجتماع في مختلف المقوّمات التي تنعش البلد وتعيد الأمل الى الشعب اللبناني”.وعن تخوفه من أن يكون الشارع ساحة لتصفية الحسابات الداخلية، أمل كنعان” ألا نشهد ذلك وأن تسير الأمور في الإتجاه الصحيح”.

ورداً على سؤال أجاب: “في ما خص بند سلاح حزب الله، ثمة مؤسسات وآليات دستورية يفترض احترامها والتزامها، وفي نهاية المطاف، جميعنا أبناء الدولة ونريد الدولة.”

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