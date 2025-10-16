كنعان من واشنطن: الحلول السياسية تفتح المجال أمام الإصلاحات المالية

واصل النائب إبراهيم كنعان جولاته في واشنطن، حيث التقى المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، وناقشا مشاريع متعلقة بالماء والكهرباء والزراعة والإعمار مدرجة على جدول أعمال البنك، ما يعيد لبنان إلى خارطة الاهتمام الاقتصادي العالمية، مؤكدين التعاون بين البنك الدولي ومجلس النواب.

كما التقى كنعان بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز، حيث اعتبر الاجتماع “إيجابياً وبنّاء” لجهة ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية وإصلاح الموازنة العامة بشموليتها، وهو ما لم تتضمنه الخطط الحكومية السابقة.

وفي وزارة الخزانة الأميركية، عرض مع نائبة مساعد الوزير مايدا فورنيا التشريعات المالية والإصلاحية، وقانون الفجوة المالية، واسترداد الودائع، والخطوات الرامية للحد من الاقتصاد الأسود واقتصاد الكاش.

وأشار كنعان إلى الاهتمام الأميركي الواضح بلبنان، مؤكدًا أن استعادة الثقة السياسية ودعم مشروع بناء الدولة يسهمان في تخفيف الشروط وفتح المجال أمام الحلول المالية والإصلاحية. كما شدد على أهمية قانون الفجوة واسترداد الودائع، الذي بات يحظى بتبني صندوق النقد، ما يسهل وضع آليات جدية لتطبيقه مستقبلاً.

وشارك كنعان في حفل استقبال أقامته السفيرة ندى حمادة معوض في واشنطن على شرف الوفد اللبناني، بحضور مسؤولين أميركيين وسفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى.