كنعان: نحن أم الصبي ومسؤولون عن الشعب

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على أننا “نريد تعزيز إمكانيات الدولة ولكن في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار وضع الناس”، مضيفًا: “نحن “أم الصبي” ومسؤولون عن الشعب وحاجاته، لذلك لا نريد أن يدفع الناس الثمن بأي إجراء أو قرار حكومي. لذلك يجب بحث الأمور بمسؤولية وتوازن”.

وقال كنعان بعد انتهاء اجتماع اللجنة: “هناك ميزان جوهرجي مطلوب لتأمين استمرارية الدولة ومراعاة إمكانات الناس وحاجاتهم، لأن الموازنة لا يجب أن تكون دفترية فالأهم من تحديد أرقام هو كيفية تأمينها”.

واضاف: “سألت لجنة المال وزير المالية والحكومة ما هو الأثر المالي للارقام المقدمة لنا ومن يضبط الأسعار؟ فعلى الدولة ان تكون واقعية في ما تطلبه من الناس”.

كما أوضح كنعان: “أعطينا الحكومة ووزارة المالية مهلة أخيرة حتى الأسبوع المقبل لتزويدنا بالأرقام الحقيقية للجباية والنفقات”، مشيرا الى انه “على ضوء ما سيأتينا نبني على الشيء مقتضاه على صعيد الموازنة والدولار الجمركي يحدد في الحكومة ونريد معرفة أثره المالي”.