كنعان: نريد رجال دولة لا سماسرة والمحاصصة خربت لبنان

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـmtv الى أن: “الحرب يريدها شخص واحد هو نتنياهو وكل الدول لا تقوم بفتح جبهات والوضع في الجنوب لا يزال ضمن قواعد الاشتباك”، وأضاف: “ان الذهاب إلى الأطر الدبلوماسية مهماً جداً لمنع تدهور الوضع في لبنان والذهاب الى حرب، لأن هذا الكأس سيؤذي الجميع”.

وتابع قائلاً “يجب الذهاب باتجاه صيغة مستقبلية تحمي لبنان وكل الحوارات والاتفاقات التي حصلت في السابق كانت محاصصات ومصالحات وهميّة والحوار حول الرئاسة خطأ ويجب الذهاب الى الانتخاب”.

مؤكداً على وجوب الحديث عن “خارطة طريق لإنقاذ لبنان لأنّ انتخاب الرئيس لا يكفي بل ينبغي بناء الدولة لا الذهاب الى حكومة محاصصة كسابقاتها”.

وأضاف “نريد رجال دولة لا سماسرة فالمحاصصة خربت لبنان والمطلوب الحديث بالعمق وهو ما لم يتم حتى الآن والحوار اللبناني الداخلي مطلوب وفق خريطة طريق انقاذية لا أن يكون مجرّد حوار لاختيار شخص تستمر بعده المشكلات”.

وأعلن كنعان أن “ما تقوم به كتلة الاعتدال مشكورة عليه لكنه غير كاف، لأن الحوار يجب أن يكون مفتوحاً على كل الملفات الداهمة التي تهدد لبنان وشعبه، لاسيما منها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما لا يحلّ لا بتقاسم سلطة ولا بالصراع على السلطة”.