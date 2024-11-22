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كنعان: هكذا يتحرّر القرار وتفعّل المؤسسات وينتصر لبنان

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2024 10:02 صباحًا
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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كتب النائب ابراهيم كنعان على منصة “اكس”: “الإستقلال بحاجة لسياسيين يكونون حقيقةً مستقلّين عن الأجندات الخارجية وعن المصالح الصغيرة الداخلية التي دمّرت لبنان وعطّلت مؤسساته على حساب وطن جريح وشعب يئن وجيش يتفانى للمحافظة على ما تبقى. هذا هو الإستقلال الحقيقي الذي ننشده وهكذا يتحرّر القرار وتفعّل المؤسسات وينتصر لبنان”.

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