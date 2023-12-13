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كنعان: لا يوجد اعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية في موازنة 2024

منذ 50 دقيقة
ابراهيم كنعان

ابراهيم كنعان

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أشار النائب ابراهيم كنعان، اليوم الأربعاء، إلى أنه “لا يوجد اعتمادات ملحوظة لاجراء الانتخابات البلدية في موازنة 2024 وقرّرنا نقل أموال من الاحتياطي لصالح وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات”.

وبعد جلسة “المال والموازنة” أضاف، “علّقنا بند الكهرباء لصالح وزارة الداخلية ريثما تردنا ايضاحات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان”.

وتابع، “سنكثّف الجلسات وكل الكتل النيابية مدعوة لفعل شيء ايجابي للبلد بالنزول الى مجلس النواب للتصويت على الموازنة معدّلة والحؤول دون صدورها بمرسوم حكومي”.

وأردف، “حدّدنا 4 جلسات الأسبوع المقبل ونكثّف الجلسات للوصول إلى نتيجة نهائية بدراسة الموازنة”.

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