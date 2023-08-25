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كنعان: أموال الصندوق السيادي لن تحل الأزمة الاقتصادية

منذ 42 دقيقة
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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أشار رئيس لجنة المال والموازنة اللبناني إبراهيم كنعان، في حديث لـ”CNN الاقتصادية”، إلى أن “قانون تأسيس الصندوق السيادي للنفط والغاز ينتظر إقراره في المجلس النيابي، والإنفاق على الصندوق لن يبدأ قبل ثلاث سنوات”.

ورأى أن “الصندوق السيادي للنفط والغاز سيكون لديه إدارة مستقلة، وسيتعين أعضاء الإدارة المؤهلون من قبل شركة توظيف دولية ووفق معايير عالمية، ومن ثم يعيّن مجلس الوزراء الأعضاء من لائحة المؤهلين”.

وقال كنعان: “إذا تم احترام صياغة وتطبيق القانون فسيستعيد هذا المشروع الثقة بنظام لبنان المالي الذي سيكون مرتبطاً بهذا الصندوق، وسينقذ لبنان من العتمة الاقتصادية”.

وكشف أن “أموال الصندوق السيادي اللبناني لن تنقذ المصارف أو تحل الأزمة الاقتصادية ما لم تقم البنوك بخطط إعادة الهيكلة”.

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