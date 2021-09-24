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كهرباء جبيل: التسعيرة ستضاعف مع رفع الدعم

منذ ساعتين
شركة كهرباء جبيل

شركة كهرباء جبيل

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أعلنت شركة “بيبلوس للتعهدات الكهربائية” التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان الى مشتركيها أنه “بعد أن تم التأكد من تأمين مادة المازوت من شركة الوردية بشكل متواصل بدءا من الأسبوع المقبل، سيتم حاليا استعمال كامل المخزون الاحتياطي الموجود لدى الشركة”.

أضاف البيان: “لذا نعلمكم أن برنامج التقنين للمناطق التي بأكثريتها سكنية، بدءا من يوم غد السبت كالآتي:
1- 2:30 صباحا حتى 3:30 صباحا.
2- 4:30 صباحا حتى 6:00 صباحا.
3- 1:30 بعد الظهر حتى 3:00 بعد الظهر.

أما المناطق ذات الغالبية التجارية:
1- 2:30 صباحا حتى 3:30 صباحا.
2- 4:30 صباحا حتى 6:00 صباحا”.

وشكرت الشركة “شركات النفط التي تعاونت معها خلال الفترات السابقة وهي:
Uniterminal، United، IPT، Medco، Total”. وخصت بالشكر “وزارة الطاقة والمياه ومديرية النفط ومنشآت طرابلس والزهراني”.

وأشارت الى أن “قيمة الفواتير ستضاعف بدءا من شهر تشرين الاول بسبب رفع الدعم عن المازوت وبسبب خفض ساعات التقنين”، راجية من “غير الميسورين خفض قدرة الاشتراك وتركيب العداد واعتماد التقنين الذاتي”.

وختمت: “من جهتنا نلتزم احتساب الفاتورة وفقا للكلفة، كما نلتزم في الوقت نفسه جباية كل الفواتير”.

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