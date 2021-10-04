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"كهرباء جبيل": برنامج تقنين اضطراري للتخفيف من عبء الفاتورة

4 - أكتوبر - 2021
شركة كهرباء جبيل

شركة كهرباء جبيل

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أعلنت “شركة كهرباء جبيل” أنها “ستضطر في الايام المقبلة ولمدة زمنية محدودة، إلى وضع برنامج جديد للتقنين اليومي للتخفيف من عبء الفاتورة المقبلة وإعطاء الوقت الكافي لذوي الدخل المحدود تركيب العدادات بقدرة 5 أو 10 أمبير ليقوموا هم بالتقنين الذاتي، في المواطنين إطفاء الـ”ديجنتور” لساعات عديدة في النهار، لان كل تقنين لساعتين يوفر تقريباً 10%”، متمنية “تجاوب المشتركين وأن يكونوا على قدر المسؤولية”.

وأضافت في بيان: من واجبنا قبض فواتيرنا بالكامل مئة في المئة لنتمكن من المثابرة بتقديم افضل الخدمات.

وأوضحت أنه “نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية العامة ورفع الدعم عن مادة المازوت، ارتفعت فاتورة المولدات 2,5 مرات تقريباً عن الفاتورة السابقة وهذا ما نبهنا اليه سابقاً. ووفقاً للاحصاءات التي قامت بها الشركة تبين لها أن نسبة ذوي الدخل المحدود اصبحت تقريباً 70 في المائة”.

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