كهرباء جبيل: تدابير استثنائية بسبب الحرارة المرتفعة

منذ 53 دقيقة
توقعات الطقس

أعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان انه “بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة وفي الارتفاع الكبير باستهلاك التيار اتخذت التدابير التالية:

1- لتأمين الحد الادنى من التبريد، سيتم فتح ابواب كواتم المولدات من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة بعض الظهر ونعتذر عن الازعاج بسبب صوت المولدات.

2- إن الفني المسؤول عن أي مولد معه صلاحية إطفاء المولد إذا إرتفعت نسبة الحرارة أكثر من المسموح فنيا، لمدة ساعة ونصف ونعتذر ايضا عن هذا التدبير.

3- لقد تعطل لدينا أربع مولدات بسبب الحرارة المرتفعة وبسبب السحب العالي من قبل المشتركين وأتخذت التدابير اللازمة لإبدال المولدات بسرعة.

وختمت: “اننا نعمل قدر المستطاع لتجنب التقنين ونوجو ربنا أن تكون يده معنا”.

