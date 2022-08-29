كهرباء زحلة: التغذية إلى تحسّن في هذا التاريخ

أعلنت شركة كهرباء زحلة في بيان أنه “سبق وأبلغت عن أزمة مازوت أخذت تتفاقم منذ نحو أسبوعين، وصلت إلى فقدان كامل للمازوت في الأسواق، وجعلت كهرباء زحلة تستهلك كامل مخزونها مع إستهلاك موسم الصيف المرتفع، هذا بالتزامن مع إنقطاع كامل للتيار من مؤسسة كهرباء لبنان”.

وحذرت من أن “هذا الأمر نتج منه عدم إستقرار في التغذية قد تسوء خلال النهار لحين بدء وصول كميات المازوت المطلوبة، على أمل أن تتحسن التغذية تدريجيًا لتعود إلى ما كانت عليه بين اليوم والغد”.

وختمت لافتة إلى أن “أزمة على صعيد الوطن كهذه تفوق قدرة كهرباء زحلة ونتائجها السلبية تخرج تمامًا عن إرادتها”.

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