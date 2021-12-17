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كهرباء زحلة: التغذية ستتحسن بشكل تدريجي

17 - ديسمبر - 2021
شركة كهرباء زحلة

شركة كهرباء زحلة

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اشارت شركة “كهرباء زحلة” في بيان، الى انها “ستقوم بتحسين تدريجي وملموس في التغذية على أن يقوم كل مشترك بترشيد الاستهلاك حسب قدرته”.

ودعت “المشتركين الذين يريدون التخفيف من قيمة الفاتورة، الى تطبيق التقنين الذاتي من حيث قطع “ديجنكتور” الاشتراك بالأوقات التي يرونها مناسبة”. كما ودعتهم الى “تجنب التدفئة الكهربائية، لأن كلفة إنتاج الطاقة متّجهة إلى الارتفاع مع التدهور الجنوني لسعر صرف الليرة، وبعد رفع الدعم عن المازوت وشرائه بالدولار الأميركي نقدا”.

واوضحت انها “تلتزم بهذا البرنامج ما عدا في حالات القوة القاهرة كانقطاع المحروقات أو انهيار الشبكة اللبنانية أو غيرها”.

وهنأت بالميلاد وأملت أن “يشهد العام الجديد نهوض وطننا الحبيب وتوقف الانهيار الشامل لجميع مقومات العيش فيه”.

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