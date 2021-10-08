كهرباء زحلة تزيد ساعات التقنين.. “التيار الكهربائي لن يعود في وقت قريب”

أشارت ​شركة كهرباء زحلة​ الى أننا “وصلنا إلى المحظور بعد أن تم انقطاع ​التيار الكهربائي​ من مؤسسة ​كهرباء لبنان​ بشكل كامل حوالي الساعة الثانية صباح اليوم، وتبلّغنا بشكل غير رسمي من المؤسسة أن التيار لن يعود في وقت قريب ومنظور, وبالتالي أصبحت كامل التغذية في نطاقنا الجغرافي مصدرها معمل الإنتاج التابع للشركة، وهذا الأمر يعيدنا إلى وضع دقيق وحرج وسنزيد مكرهين ساعات التقنين”.

وأوضحت في بيان أن “السبب الأساسي هو الحدّ من استهلاك ​المازوت​ بهدف محاولة الحدّ من ارتفاع الفواتير القادمة الناتج عن الارتفاع الجنوني ل​أسعار المحروقات​, علماً أن قسم من المازوت نشتريه اليوم بسعر 12,5 ​دولار​ أميركي نقداً للتنكة الواحدة, وقسم آخر لا يكفي لتغطية الإنتاج بسعر 150.000 ل.ل. للتنكة، مع العلم أن شركة كهرباء زحلة بإمكانها المحافظة على برنامج التقنين الحالي (16 ساعة تغذية يومياً) أو حتى تحسين التغذية بشكل تدريجي, ولكننا نتجنّب الوصول إلى فواتير تفوق قدرة المشتركين تحمّلها, والسبب يعود إلى أن نسبة التغذية من مصدر كهرباء لبنان قد تلامس أدنى المستويات في الفواتير القادمة”.

وتابع البيان: “نناشد جميع المعنيين بهذا الملف التدّخل السريع رأفة ب​اللبنانيين​ المنهكين من الانهيار الشامل وأزمة لا تنتهي”.