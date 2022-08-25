كهرباء زحلة: تعرفتنا هي الأرخص في لبنان

أشارت شركة كهرباء زحلة، في بيان، الى أن “أي كلام عن المناقصة، لا يعني شركة كهرباء زحلة، لا من قريب و لا من بعيد لا من ناحية الطريقة ولا المضمون لأن القانون الذي الزم كهرباء لبنان باجراء مناقصة عند انتهاء العقد التشغيلي وضعه مجلس النواب عام 2020 بمن فيهم نواب زحلة و شركة كهرباء زحلة لا كلام لها بهذا الخصوص الا انها تحت القانون مهما كان شكله”.

ولفتت الشركة، الى أنه “بالنسبة للتعرفة, فاصبح معلوما ان تعرفة كهرباء زحلة تصدر بناء على قرار من وزارة الطاقة بموجب قانون العقد التشغيلي الذي اقره مجلس النواب و على رأسهم نواب زحلة الذي يلزم شركة كهرباء زحلة بالالتزام بها و هي التعرفة الارخص في لبنان”.

وأوضحت أن “تعرفة وزارة الطاقة الملزمة لكهرباء زحلة، تصدر بعد اطلاع الوزراة على كافة المصاريف الشهرية مع الاخذ بعين الاعتبار سعر المحروقات و سعر صرف الدولار وعدد ساعات التغذية و المصاريف التشغيلية المرافقة لها. وشركتنا هي الشركة الوحيدة في لبنان التي لا زالت تدفع كافة مصاريفها بالفريش دولار و من ثم تحصل فواتيرها بعد 45 يوما بالليرة اللبنانية و بتعرفة ثابتة”.

وذكرت أن “شركة كهرباء زحلة انتجت الكهرباء في عام 2014 بناء على رغبة و دعم من الرأي العام والمجتمع المدني كذلك عام 2018 و عام 2020 يوم جدد العقد من قبل مجلس النواب مع الاصرار من قبل نواب زحلة على ضرورة اجراء مناقصة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان عند انتهاء اجل العقد و ذلك بناء على القانون ١٩٨ /٢٠٢٠الصادر من مجلس النواب”