كهرباء زحلة للمواطنين: تحلوا بالصبر!

أعلنت شركة كهرباء زحلة، في بيان، “ان العشرات من فنيي كهرباء زحلة لا يزالون يعملون على فتح الطرق المتراكمة بالثلوج والوصول الى أمكنة الاعطال والعمل على تصليح الاعطال”.

واشارت الى انه “مع عدم انخفاض وتيرة الثلوج تتكاثر الأعطال أبرزها سقوط أشجار وخطوط نقل كهرباء لبنان على شبكة كهرباء زحلة وتزداد صعوبة الوصول إليها وذلك بشكل لم نشهد له مثيلا منذ عشرات السنين”.

واكدت الشركة انها “وضعت كل إمكاناتها للقيام بالتصليحات التي لا تزال مستمرة من دون توقف منذ البارحة وهي لا تزال بجهوزية تامة لمواكبة العاصفة”، موضحة “ان تصليح هذه الأعطال يتطلب وقتا لأننا بحاجة لآليات مثل الرافعات و”الونش” وغيرها لرفع الأضرار”.

وطلبت من المواطنين “التحلي بالصبر وإعطاء المجال لورش الصيانة للقيام بعملهم وإعادة التيار تدريجيا لجميع المشتركين”. وأعلنت أنه “حصل انقطاع شامل للكهرباء في لبنان وكل التغذية آتية من وحدات إنتاج كهرباء زحلة”.