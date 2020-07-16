كهرباء لبنان: التغذية بالتيار الكهربائي إلى تحسن

شركة كهرباء لبنان
شركة كهرباء لبنان

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ان التغذية بالتيار الكهربائي بدأت تشهد تحسناً طفيفاً مع انتهاء باخرة الفيول اويل Grade B من تفريغ حمولتها بتاريخ 12/7/2020 لتشغيل معملي المحركات العكسية في الذوق والجية والباخرتين المنتجتين للطاقة، بما سمح بوضع حوالي 375 ميغاوات إضافية على الشبكة.

كما انه من المتوقع ان تشهد التغذية مزيدا من التحسن مع تفريع الباخرة المحملة بمادة الفيول اويل Grade A لزوم معملي الذوق والجية القديمين حمولتها في غضون اليومين المقبلين كما هو مرتقب، بما يسمح بوضع أكثر من 230 ميغاوات إضافية على الشبكة بعد إعادة تشغيل معمل الذوق.

ومع وصول باخرة الغاز اويل في 19 تموز الحالي كما هو متوقع، ستشهد التغذية تحسنا ملحوظا مطلع الأسبوع المقبل بعد إضافة حوالي 500 ميغاوات من خلال معملي دير عمار والزهراني. علما أن مؤسسة كهرباء لبنان، وبمساعدة وزير الطاقة، استعانت بمنشأت النفط لتزويدها بكميات من المازوت للتمكن من الاستمرار بتشغيل هذين المعملين بالحد الأدنى ريثما تصل الباخرة المذكورة.

وفي هذا السياق، لفتت المؤسسة الى جهوزية معاملها من الناحية التقنية لإنتاج الطاقة. وهي تسعى، بالتعاون والتنسيق المتواصلين مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط، للحفاظ في المستقبل على القدر الممكن من الاستقرار بالتغذية الكهربائية، بما يتوافق مع شحنات المحروقات المتوقع وصولها تباعا.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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