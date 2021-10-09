كهرباء لبنان: تأمين 6 آلاف كيلوليتر من مخزون الجيش لإعادة تشغيل ‏الزهراني ودير عمار

أعلنت شركة كهرباء لبنان عن تأمين كمية 6 آلاف كيلوليتر من مادة الغاز أويل من مخزون الجيش اللبناني لزوم إعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار. وتفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان بعد توقف الشبكة الرئيسة في البلد الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة.
يذكر أنه قال مسؤول حكومي لوكالة رويترز للأنباء سابقاً إن أكبر محطتي كهرباء، دير عمار والزهراني، توقفتا بسبب نقص الوقود. وقال إن شبكة الكهرباء “توقفت تماماً عن العمل ظهر اليوم” ومن غير المرجح أن تستأنف العمل لعدة أيام.
وعانى لبنان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية من أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت وسط نقص الوقود.