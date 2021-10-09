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كهرباء لبنان: تأمين 6 آلاف كيلوليتر من مخزون الجيش لإعادة تشغيل ‏الزهراني ودير عمار

9 - أكتوبر - 2021
كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

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أعلنت شركة كهرباء لبنان عن تأمين كمية 6 آلاف كيلوليتر من مادة ‏الغاز أويل من مخزون الجيش اللبناني لزوم إعادة تشغيل معملي ‏الزهراني ودير عمار.‏ وتفاقمت أزمة الكهرباء في لبنان بعد توقف الشبكة الرئيسة في البلد ‏الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة.‏

يذكر أنه قال مسؤول حكومي لوكالة رويترز للأنباء سابقاً إن أكبر ‏محطتي كهرباء، دير عمار والزهراني، توقفتا بسبب نقص الوقود.‏ وقال إن شبكة الكهرباء “توقفت تماماً عن العمل ظهر اليوم” ومن ‏غير المرجح أن تستأنف العمل لعدة أيام.‏

وعانى لبنان خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية من أزمة اقتصادية ‏حادة، تفاقمت وسط نقص الوقود.‏

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