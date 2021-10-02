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"كهرباء لبنان" تحذر وتناشد القوى الامنية

2 - أكتوبر - 2021
شبكة كهرباء - تعبيرية

شبكة كهرباء - تعبيرية

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها و”بسبب استمرار أعمال السرقة التي طاولت خطوط التوتر العالي بعلبك – ديرنبوح 220 ك.ف والهرمل – القبيات 66 ك.ف في منطقة جرود الهرمل والتي طاولت قوائم الأبراج الداعمة لها مما أدى الى سقوط أحد أبراج التوتر العالي 220 ك.ف إضافة الى نواقل الكهرباء العائدة لهذين الخطين، الأمر الذي أدى الى حصر تغذية محطتي اللبوة والهرمل من مصدر محطة بعلبك فقط، وحيث أن هذه الاعتداءات والسرقات ما زالت مستمرة لتاريخه رغم المراسلات العدة للجهات المعنية دون أن يؤدي ذلك الى التمكن من وقفها، وضعت الخطوط المذكورة أعلاه تحت التوتر، كما كافة خطوط النقل لشبكة مؤسسة كهرباء لبنان. هذا وإن المؤسسة تتابع الأشغال اللازمة لإعادة وضع هذه الخطوط في الخدمة الفعلية فور إنجاز أعمال إعادة التأهيل والصيانة”.

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