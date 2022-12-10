كهرباء لبنان: تعليق الإضراب والاعتصام ابتداءً من الاثنين

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان تعليق الاضراب والاعتصام ابتداء من نهار الاثنين الموافق 12/12/2022 متوجهة بالشكر لوزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة في مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ولكل من ساهم بالوصول لهذه النتيجة.

وتوجهت النقابة في بيان “بالشكر والتقدير من جميع العمال والمستخدمين التزامهم بدعوة النقابة للاعتصام والتوقف عن العمل جراء المماطلة والتسويف والذل والاهانة التي يتعرض لها امام المصارف مطلع كل شهر تاريخ استحقاق دفع الرواتب وملحقاتها وعدم تطبيق تعاميم المصرف المركزي عليهم اسوة بالعاملين في القطاع العام والإدارات والمؤسسات العامة”.

وأشارت الى أنه “بناء على الاتصالات التي تمت من قبل النقابة مع المراجع المختصة والتي اثمرت تجاوب المصارف بدفع كامل المستحقات المتوجبة للعمال والمستخدمين بعد تدخل مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس مجلس الإدارة المدير العام كمال حايك الذين تعهداً أيضاً بالالتزام بما ورد في خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان تحديداً بما يتعلق برواتب وملحقات العمال والمستخدمين التي هي حق مقدس لهم عند البدء بتنفيذ التعرفة الجديدة”.