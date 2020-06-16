“كهرباء لبنان”: تمديد عزل مخرج إلكا في محطة جعيتا بداعي التأهيل

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مدّدت مؤسسة كهرباء لبنان عزل مخرج “إلكا” في محطة جعيتا الرئيسية لغاية يوم السبت الواقع فيه 27/6/2020 يوميا ما عدا أيام الآحاد من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الخامسة عصرا، وذلك من اجل تأهيل هذا المخرج.

وسينقطع التيار الكهربائي خلال فترة العزل عن القرى والبلدات التي تتغذى من المخرج المذكور.

واعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان عطفا على بيانها السابق الصادر بتاريخ 9/6/2020، عن” تمديد عزل مخرج “إلكا” في محطة جعيتا الرئيسية لغاية يوم السبت الواقع فيه 27/6/2020 يوميا ما عدا أيام الآحاد من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الخامسة عصرا، وذلك من اجل تأهيل هذا المخرج.

اضاف:” بالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع خلال فترة العزل عن القرى والبلدات التي تتغذى من المخرج المذكور.