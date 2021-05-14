الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كهرباء لبنان: توقف البواخر التركية عن إنتاج الطاقة

14 - مايو - 2021
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

A A A
طباعة المقال

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنه “عند حوالى الثامنة من صباح اليوم، أوقفت البواخر التركية في معملي الذوق والجية المولدات العكسية لديها كافة، مما أدى إلى إنخفاض القدرات الإنتاجية الإجمالية المتوافرة على الشبكة الكهربائية اللبنانية بحوالى 240 ميغاواط. وبالتالي، عملت المؤسسة على تشغيل بعض المجموعات الإنتاجية في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة إنتاجية في معمل صور الحراري مما سيوفر 130 ميغاواط إضافية على الشبكة وذلك تعويضا عن جزء من النقص الحاصل جراء توقيف البواخر التركية لكافة مجموعاتها الإنتاجية”.

وتابع البيان: “إن مؤسسة كهرباء لبنان، وعطفا على بيانها السابق تاريخ6/5/2021 اضطرت إلى اتخاذ إجراءات إحترازية من خلال تخفيض قدراتها الإنتاجية في معامل الإنتاج بما يتناسب مع مخزون المحروقات المتوافر لديها ومن أجل الحفاظ على التغذية الكهربائية لأطول فترة ممكنة، لحين البت بموضوع الطعن المقدم في القانون الرقم215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 300 مليار ليرة لتأمين حاجتها من الفيول). كما تجدر الإشارة إلى أنه في حال تم تأمين الأموال اللازمة المرصودة للمؤسسة من الخزينة للعام 2021 تأمل المؤسسة بأن يتم معاودة إطلاق مناقصات شراء المحروقات لصالحها، لاسيما مادة الغاز أويل منها، كما والمساعدة على تأمين العملات الصعبة لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لديها ومنها لزوم إجراء الصيانات الضرورية وشراء قطع الغيار والمواد الاستهلاكية اللازمة لمختلف معامل الإنتاج لديها، لتأمين حد أدنى من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
بو حبيب: التواصل بدأ مع الوسيط الأميركي
بعلبك
عشائر بعلبك معزّيةً بالشهيد شمص: نقف صفًّا واحدًا خلف قيادة الجيش
رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر
صيف واعد.. الأشقر: لبنان أمام فرصة حقيقية لالتقاط أنفاسه

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سفينة "اينرجين" في كاريش
إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
القيادي في حزب الله الشيخ محمد يزبك
بالفيديو.. قيادي في حزب الله يتوعد الجيش اللبناني!!
كاريش
دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!