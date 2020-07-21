كهرباء لبنان: لم نعلن عن أي وظائف شاغرة

شركة كهرباء لبنان
شركة كهرباء لبنان

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اعلنت “مؤسسسة كهرباء لبنان” في بيان، ان “احدى الصفحات الزائفة (fake account) على احد مواقع التواصل الاجتماعي باسم “مؤسسة كهرباء لبنان”، عمدت الى نشر إعلان عن وظائف تطلبها المؤسسة مع رابط للتسجيل في الوظيفة المطلوبة.

ان مؤسسة كهرباء لبنان تنفي نفيا قاطعا ان يكون لديها أي صفحة باسمها على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن أي حساب على هذه المواقع يحمل اسمها هو زائف. كذلك تنفي المؤسسة ان تكون قد أعلنت عن أي وظائف شاغرة لديها حيث أن هذا الإعلان يتم حصرا من خلال مجلس الخدمة المدنية بحكم كونها مؤسسة عامة”.

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