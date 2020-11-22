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كوبيتش يهنىء الشعب اللبناني بعيد الاستقلال

منذ 51 دقيقة
يان كوبيتش

يان كوبيتش

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أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على حسابه عبر تويتر بالقول: “أهنئ لبنان وشعبه في يوم عيد الاستقلال، يوم يحمل في طياته وعد السيادة والقوة من خلال الوحدة في التنوع بالرغم من كل الازمات الحالية وحالة عدم اليقين واليأس. يعلم كل اللبنانيون جيداً ما هو مطلوب لكي يتجسد هذا الوعد من جديد”.

وقال كوبيتش: “لقد عبروا عن ذلك مرات عديدة، خصوصاً في اعقاب 17 تشرين الأول 2019، ولكن قادتهم لا يريدون سماع ذلك. ولذلك يغادر العديد من الأفضل والألمع، بينهم العديد من الشابات والشبان. أي مستقبل للبنان يمكن تخيله من دونهم؟ أي نوع من الاستقلال والوحدة والقوة؟”.

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