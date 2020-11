قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في تغريدة عبر “تويتر” ان “هناك نقاش مهم في البرلمان اللبناني حول القضايا المتعلقة بالانتخابات والقانون الانتخابي”.

وأضاف “من الضروري توضيح الصورة قبل إجراء انتخابات 2022 في موعدها”.

An important discussion in the Parliament on election-related issues, electoral law. It is necessary to clarify the situation well before holding the 2022 elections on time. #Lebanon

— Jan Kubis (@UNJanKubis) November 26, 2020