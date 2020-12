غرد الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عبر “تويتر” سائلا: “متى وكيف سيتخذ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخطوات المناسبة تجاه رفع السرية المصرفية عن الحسابات العامة؟”.

When and how will Minister Ghazi Wazni and Governor Riad Salame respond to the lifting of banking secrecy from public accounts?

