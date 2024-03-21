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كورديان: لا إقبال على شراء الذهب في عيد الأم!

منذ 51 ثانية
آخر تحديث: 21 - مارس - 2024 10:57 صباحًا
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لفت نقيب معلّمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، إلى أن: “لا إقبال على شراء الذهب في مناسبة عيد الأمّ بسبب العديد من العوامل، بينها القدرة الشرائية الضئيلة للمواطنين والطبقة المتوسطة التي باتت شبه غير موجودة في المجتمع”.

وعن كيفية التعرّف على الذهب المغشوش في الأسواق، شدد كورديان على “ضرورة قيام المواطنين بشراء المجوهرات من محال موثوقة وأخذ وصل بالتفاصيل لجهة الوزن والعيار”.

وأوضح أنه: “من الصعب على المواطنين تحديد نوعية الذهب ما إذا كان حقيقياً أو مزيّفاً، لأنّ المختص بهذه الصناعة فقط قادر على تحديد ذلك”.

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