"كورنفلكس" منتهي الصلاحية في الجنوب.. ومحاضر ضبط بحق أصحاب المعامل

ضبطت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد الإقليمي في الجنوب ضمن جولة في معامل الشوكولا في مناطق صور وصيدا والصالحية والمجيدل قضاء جزين، كمية 16 طنا ونصف طن من مادة Masse cacao التي تدخل في انتاج وتصنيع الشوكولا اضافة الى 151 صندوقاً من “الكورنفلكس” منتهية الصلاحية قدرت قيمتها بنحو نصف مليون دولار، وذلك في احد المعامل الضخمة لتصنيع وتصدير الشوكولا.

وفي السياق، ضبطت كمية كبيرة من المواد الاولية المنتهية الصلاحية في معملين اخرين لانتاج وتصنيع الشوكولا، ونظم بنتيجتها ثلاثة محاضر ضبط بحق اصحاب المعامل المخالفة و تم حجز البضائع المضبوطة تمهيدا لاخذ موافقة خطية من النيابة العامة في الجنوب بتلفها.