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كورونا يقفل قلم النيابة العامة التمييزية

18 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2021 2:33 مساءً
قصر العدل

قصر العدل

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أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً بإقفال قلم النيابة العامة التمييزية لغاية الثلاثاء المقبل الواقع فيه 23 تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد ثبوت إصابة أربعة مساعدين قضائيين بفيروس كورونا، على أن تجري عملية تعقيم الطابق الرابع من قصر العدل في بيروت حيث تقع مكاتب القضاة وقلم “التمييزية”.

يشار إلى أن عداد كورونا لفي لبنان، عاود الارتفاع في الأونة الأخيرة، وسط خشيته من زيادة التفشي مع اقتراب أعياد رأس السنة.

وكان من اللفات أن عدد المرضى في المستشفيات واصل ارتفاعه البطيء، ما يخفف من تصاعد الوفيات بشكل كبير، كما حصل في بداية العام الحالي عندما اجتاحت موجة دلتا لبنان. ووصل عدد المرضى إلى 385 مريضاً، بينهم 181 في غرفة العناية الفائقة، يحتاج 38 لأجهزة تنفس اصطناعي.

وتبين أن نسبة 83 بالمئة من حالات الاستشفاء هي لأشخاص غير ملقحين، وكذلك نسبة 92 بالمئة في العناية الفائقة هي لأشخاص غير ملقحين.

على مستوى حملة التلقيح، بلغ عدد الجرعات المنفذة يوم أمس نحو 17 ألف جرعة. فتلقى 10951 شخصاً الجرعة الأولى و6517 الجرعة الثانية. وبات العدد التراكمي للملقحين بالجرعة الأولى نحو مليون و965 ألف شخص، بنسبة وصلت إلى 36.1 في المئة من السكان، ونحو مليون و727 ألف شخص بالجرعة الثانية، بنسبة 31.7 في المئة. كذلك تسجَّل 7800 شخص جديد على المنصة لتلقي اللقاح، فرفعوا عدد المسجلين إلى مليونين ونحو 966 ألف مواطن، لتصير نسبتهم 54.4 بالمئة من السكان

 

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