“كورونا”… شفاء أول حالة في لبنان ولا إصابات جديدة

أطلّت بارقة أمل أمس على اللبنانيين مع إعلان وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة كورونا إضافة إلى شفاء أول حالة، لكن هذا الأمر لا يعني التراخي بل تكثيف التدابير من أجل عدم انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة العامة أن الفحوصات التي أجريت على الحالات المشتبهة جاءت نتيجتها سلبية. كما جاءت نتيجة أول حالة شخصت في لبنان سلبية أيضاً، على أن تتم معاودة الفحص المخبري لهذه الحالة حيث سيتم إخراجها من المستشفى إلى منزلها، عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري.

من جهته، أعلن مستشفى رفيق الحريري أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 47 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 12 منها إلى دخول الحجر الصحي إستناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

وأوضح أنه أجريت فحوصات مخبرية لـ59 حالة، جاءت نتيجتها سلبية، ومن ضمنها نتيجة فحص أول مصابة شخصت بالكورونا في لبنان. وغادر 25 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، ويوجد حتى اللحظة 9 حالات في الحجر الصحي. اما الحالات الايجابية فما زال عددها 13، من دون أن يتم تسجيل اصابات جديدة.

وأشار بيان المستشفى إلى أن حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية ما زالت حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

إلى ذلك، أعلن بيان مشترك لوزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى أنه “بنتيجة التشاور بين نجم ومجلس القضاء الأعلى، ونظراً إلى الظروف التي يمر بها لبنان، المتعلقة بفيروس الكورونا، وكتدبير موقت، وتمهيداً لتجهيز قصور العدل بمستلزمات الوقاية بالتنسيق مع وزارة الصحة وسائر الجهات المعنية المختصة، تقرر تعليق الجلسات لمدة تبدأ من تاريخ 4/‏3/‏2020 وتنتهي يوم الجمعة الواقع فيه 6/‏3/‏2020 ضمناً، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة، على أن تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وعلى أن تستمر كذلك المراجع القضائية المدنية المختصة، في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة”.

لجنة الصحة: 17 في المئة يشفون

بدورها، عُقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزيرة العمل لمياء الدويهي ومدير “مستشفى رفيق الحريري الجامعي” فراس الابيض.

وإثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “إستمعنا الى وزيرة العمل وأوضحت خطة وزارتها في المرحلة المقبلة. وبحثنا في التدابير بالنسبة إلى العمال في المصانع وعدم انتشار الكورونا بين الموظفين فيها. واستمعنا ايضاً الى مدير مستشفى الرئيس رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض الذي قدم شرحاً عن فيروس “كورونا” ومن يصيب وتجهيزات المستشفى، والاصابات بالكورونا تقريباً لها شفاء تام من دون أي علاج أو دخول الى المستشفى، وهناك زهاء 20 في المئة من هؤلاء يستلزم دخولهم الى المستشفى، 17 في المئة منهم يشفون و3 في المئة هي نسبة الوفيات لهؤلاء وهم مرضى يخضعون لعلاجات مثل الامراض السرطانية أو أمراض قلب أو ضغط، أو سكري، وفي سن معين”.

وأضاف: “ما زلنا في مرحلة احتواء مرض “الكورونا” لأنه لم ينتشر بشكل كبير جداً، ولكن يجب أن نكون جاهزين إذا حصلت مرحلة الانتشار، والمفروض عندها أن تكون لدينا خطة لنستطيع مواكبة مرحلة الانتشار. وطرحنا خطة ووضعنا مراحل عدة: المرحلة الاولى “مستشفى رفيق الحريري”، المرحلة الثانية المفروض أن يصار إلى تجهيز بعض المستشفيات الحكومية من أجل استقبال حالات “الكورونا”، ولا سمح الله اذا انتشر المفروض الذهاب الى المستشفيات الخاصة. المشكلة ان بعض المستلزمات الطبية مثل الكمامات قد فقدت، كما أن بعض المرضى يحتاجون الى جهاز للتنفس وفي “مستشفى الحريري” هناك 12 جهازاً للتنفس الاصطناعي، فالمفروض أن نساعد المستشفيات الخاصة في هذا الموضوع في اسوأ الاحتمالات”.