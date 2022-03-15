الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كورونا.. عدّاد الاصابات يواصل انخفاضه

15 - مارس - 2022
كورونا لبنان

كورونا لبنان

A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1085846.

كما وسجل لبنان ثماني حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات 10219.

كذلك، صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد- 19:

Pfizer: 18

Moderna: 94

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 125 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1658 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4

– حالات وفاة: 1”.

    المزيد من أخبار لبنان

    أشرف ريفي
    ريفي: الرئيس المقبل لن يكون دمية وسنقاتل لإقصاء الحزب
    مجلس الوزراء
    بازار التأليف يليه التكليف.. و على المجتمع الدولي التدخل
    النقل البري
    اتحادات النقل البري: نحيي خطوة وزير الداخلية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!
    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    قبل تنزيل أي تطبيق عليك التحقق من الشخص الذي طور البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات
    ماذا تنتظر.. احذف هذا التطبيق فوراً من هاتفك!!