كورونا في السجون اللبنانية

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة: في إطار مُتابعة الحالات المُصابة بفيروس كورونا في السّجون، لِغاية تاريخِهِ فقد وَصَلَت حالات الشّفاء المِخبريّ والسَريريّ والزَمنيّ مِن فيروس “كورونا” في سِجن رُومية المَركَزِيّ وَفي نظارة قصر عَدل بيروت، وفي سِجن القاصِرات إلى716 حالة من أصل العَدَد الإجمالي 851 حالة إيجابيّة، وذلك بَعد إِجراء 3131 فَحصاً مَخبَريًّا (PCR) للنُّزلاء، وَحَالتان أُدخِلَتا المُستشفى لتلقّي العِلاج اللاّزم.

93حالة إيجابيّة في فَصيلة سُجون طَرابلس.

في سِجنَيْ نِساء بعبدا وزحلة، وَبعد إِجراء عدد من فُحوصات (PCR) تمّ تَشخيص 67حالة إيجابيّة في الأوّل و8حالات إيجابيّة في الثّاني.

حالتان إيجابيّتان في نظارة فَصيلة المِنية.

في نَظارات وحدة الشّرطة القَضائيّة، أُجرِيَت فُحوصات (PCR Tests) –خلال الـ 24ساعة المُنصرمة، وتبيّن وجود حالَتَيْن إيجابيَّتَيْن.

أمّا بالنّسبة لِنظارات وحدة شُرطة بَيروت،7 حالات إيجابيّة في نظارة فَصيلة مِيناء الحصن.

تُذكِّر المديريّة العامّة لِقوى الأمن الدّاخلي بأنّها تَقوم بِتَسهيل عمليّة التّواصل بين النُزلاء المُصابين وَذَوِيهِم عَبرَ الهَواتف المُرَكَزّة في السُّجون، إضافةً إلى ذلك يُمكِنُ لِذوِيهم إرسال رسالة عبر تطبيق “messenger” على حِساب “Facebook” العَائد لِهذه المُديريّة العَامّة (lebisf) لِمُتابعة الاطمِئنَان إلى أَوضاع النُّزلاء الصِحيّة، إذا اقتَضَت الحاجة.