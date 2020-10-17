كورونا في لبنان.. آخر مستجدات الإصابات في عدد من البلدات اللبنانية

سجّلت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار “حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي لحالات الوفاة 21 حالة، وتسجيل 21 اصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي الى 1375 مصابا، أما الحالات الايجابية قيد المعالجة فبلغت 437 حالة”.

وأوضحت أن “عدد حالات الشفاء ارتفع الى 899 حالة، مع تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، اما حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة فبلغت 743 حالة”.

الحدث

وزعت بلدية الحدت بيانا، عن تطور الوضع الوبائي في البلدة حتى اليوم قالت فيه: “17 حالة شفاء، 9 إصابات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، من ضمنهم 3 إصابات من المخالطين، 173 مجموع الحالات الايجابية النشطة قيد المتابعة و190 مخالطا في الحجر المنزلي الإلزامي”.

الضنية

أعلنت خلية الأزمة والطوارىء في اتحاد بلديات الضنية، في بيان، “تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا، وتوزعت الإصابات على بلدات قرصيتا 4، بخعون 4، السفيرة 2، وإصابة واحدة في كل من بلدات سير، مراح السفيرة، حقل العزيمة وديرنبوح”.

وناشدت المواطنين “ضرورة التزام التدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي دعت إليها وزارة الصحة العامة لمنع تفشي الفيروس في المنطقة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم”.

جبل عامل

سجّلت خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون، “5 حالات جديدة بفيروس كورونا، وهي ثلاث حالات واحدة في مجدل سلم، 1 في مركبا، 1 في كفركلا، اضافة الى حالتين وافدتين من بيروت: 1 في رب ثلاثين و1 في بلاط، وحالة شفاء واحدة في بلدة العديسة”.

ودعت إلى “ضرورة التزام الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية”.

بلديات صيدا الزهراني

أصدرت غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا – الزهراني التقرير الإسبوعي لحالات الإنتشار على صعيد بلديات الإتحاد في الفترة الممتدة من الجمعة 9 تشرين الأول وحتى يوم الخميس 15 منه .

وأشارت إلى أن “عدد الحالات توزع على 420 إصابة و 8 وفيات و386 حالة شفاء خلال أسبوع واحد.

ولفتت إلى أنها “تتيح عبر منصة إلكترونية تفاعلية خاصة، للإطلاع على البيانات اليومية لحالات الإنتشار في الإتحاد، حيث تعرض البيانات المؤكدة والمستحدثة يوميا”.