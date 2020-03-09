كورونا في لبنان.. تسع إصابات جديدة والعدد يصل إلى واحد وأربعين

اصدر مستشفى الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس “كورونا” وجاء فيه:

“العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارئ المخصص لـ”كورونا” خلال الـ 24 ساعة الماضية: 132 حالة، احتاجت 23 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 122.

النتائج السلبية: 113.

النتائج الإيجابية: 9.

غادر المستشفى 16 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

يوجد حتى اللحظة 26 حالة في منطقة الحجر الصحي.

العدد الإجمالي للحالات التي شخصت بمختبرات المستشفى بإصابتها بفيروس “كورونا” المستجد بلغ 41 إصابة.

العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة. ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى.

وضع المصابين بـ”كورونا” مستقر ما عدا 4 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.