كورونا في لبنان.. هل نحن أمام مرحلة الحجر على مناطق بأكملها؟

أكد وزير الصحة حمد حسن أن منسوب الخطر ازداد وطلبت عزل منطقتين سجلت فيهما اعلى مستوى من الحالات.

واعلن حسن أنه تمّ رصد ٦ حالات من الكورونا مجهولة المصدر وسببها عدوى مجتمعية وهذا يزيد الخطر.

وقال حمد حسن: “طلبت من قوى الامن التشدد لدرجة منع الناس من مغادرة منازلهم”.

وأشارت مصادر إعلامية إلى ان وزير الصحة طلب عزل منطقتي جبيل وكسروان وقد يشمل طلب العزل لاحقاً منطقة بعبدا.

وكان الوزير حسن قد أشار إن التفاؤل الذي طلبنا أن يكون محفوفاً بالمسؤولية للأسف استخدم بطريقة عشوائية والناس خرجت مجدداً إلى الطرقات وطلبت من القوى الأمنية التشدد بإلزام المواطنين البقاء في منازلهم.

فيما ذكرت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن إحصائيات يوم أمس قد سجلت أعلى نسبة من الإصابات بـ”كورونا” لذلك تطلب الحكومة من المواطنين التقيد بقرار التعبئة.

ونبهت مصادر طبية مطلعة أن بعض الاشخاص الذين تبليغهم من المختبرات الخاصة بأن نتيجة إصابتهم بـ”كورونا” إيجابية يغلقون هواتفهم ويتوارون عن الانظار.

من جهته غرد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر حسابه على “تويتر”: “حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، أدعو أهالي بعلبك الهرمل المقيمين خارج المحافظة، تجنب التوجه إلى بلداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومن أجل الحد من الإختلاط وبالتالي الحد من إنتشار فيروس كورونا. مع محبتي”.

كما ناشد رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع في عكار أحمد المير العمال والموظفين الذين يعملون في بيروت، “ضرورة الحجر المنزلي في بيوتهم والاهتمام بصحتهم، وذلك للحد من مخاطر انتقال العدوى لفيروس كورونا”.

وطالب المير رؤساء بلديات المنطقة بـ”ضرورة إجراء إحصاءات رسمية كل في بلدته، من أجل القيام بالاجراءات اللازمة”.