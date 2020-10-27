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كورونا في لبنان.. 11 حالة وفاة ورقم كارثي في عدد الإصابات

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2020 8:57 مساءً
ازدياد حالات الإصابة بكورونا في لبنان

ازدياد حالات الإصابة بكورونا في لبنان

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أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 1809 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) جميعها محليّة، يوم أمس الأحد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 73995 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 590″، مشيرةً إلى أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 732، من بينها 239 في العناية المركّزة”، لافتةً إلى أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت يوم الثلاثاء وصل إلى 14320 فحصًا، فيما أُجري 892 فحصًا في ​المطار​”

 

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