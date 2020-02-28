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كورونا في لبنان: 7 إصابات حتى الآن.. واتجاه لإقفال المدارس إبتداءً من الإثنين

علمت “نداء الوطن” من مصادر طبية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت الى 7 أشخاص، 6 منهم آتون من إيران والإصابة السابعة انتقل الفيروس إليها بالعدوى.

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وتوقعت المصادر ازدياد عدد الإصابات في الأيام المقبلة.

وأشارت وزيرة الإعلام إلى أن قرارا سيصدر عن وزير التربية في الـ48 ساعة المقبلة بعد التنسيق مع وزير الصحة إما بإقفال المدارس لمدة اسبوع قابلة للتجديد أو بعدم إقفالها بسبب “كورونا”

ونقلت NBN عن مصادرها أن إغلاق المدارس سيستمر ثلاثة أسابيع ابتداء من الاثنين.

 

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