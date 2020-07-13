“كورونا” لبنان… أبو شرف: ارتفاع أعداد الإصابات أمر طبيعي مع إعادة فتح البلاد

بعد أن تمكن لبنان بقدراته المحدودة من إعلان الانتصار في حربه ضدّ فيروس “كورونا”، يمرّ اليوم في مرحلة دقيقة إثر تسجيل أرقام صادمة في الإصابات بعد بلوغ الذروة أمس منذ 21 شباط (تاريخ الإعلان عن أوّل حالة) مع الإعلان عن 166 حالة إيجابية، مقابل تجاوز الأعداد ‏الـ300 إصابة في اليومين الماضيين.

صحيح أن فتح ‏المطار وعودة ألفي مغترب يومياً ساهم في رفع العداد، إلا أن الحالات المحلية لا يستهان بها خصوصاً وأن تفلت المقيمين من التدابير ‏الوقائية بات واضحاً، فاللافت أن 130 إصابة من بين المسجّلة أمس عائدة لعمال أجانب في إحدى شركات التنظيف في ‏منطقة بياقوت من أصل 600 عامل، ‏والذين تأكدت مخالطتهم لعمال شركتين إضافيتين ليصل العدد إلى ما يزيد عن 1500 ‏مشتبه بإصابتهم.

بالتوازي، يتخوّف المعنيون من ارتفاع الإصابات وسط الإنهيار الوشيك للقطاع الطبي والاستشفائي. من جهته، حاول وزير الصحة حمد حسن طمأنة اللبنانيين، مشيراً إلى أنه “تم تأكيد ان المصابين الذين اعلن عنهم متّصلون بمجموعات مستقلة وغير متداخلة مع المجتمعات المحيطة، من دون أن يستبعد التوقعات بأن تشهد الأيام الاربعة المقبلة ازدياد عدد الاصابات معلناً “اننا لن نعود الى اقفال البلد ما دام المؤشر المباشر عدد الأسرة المشغولة، وما زلنا في الحد الادنى لاستخدام المعدات الطبّية الخاصة بـ “كورونا”.

في السياق، لفت نقيب الأطباء شرف أبو شرف عبر “المركزية” إلى أن “لا تزال هناك سيطرة على تفشي الوباء محلّياً. ارتفاع أعداد الإصابات أمر طبيعي مع إعادة فتح البلاد.

لا يمكن أن نستمر في الإقفال التام ومجبورون على فتح مختلف القطاعات، لكن نعيد التشديد على ضرورة التقيد بالإرشادات الوقائية، كي نتمكن من تخطّي هذه المرحلة وتفادياً للوقوع في مشكلة نحن بغنى عنها، نطالب بعدم الاستهتار لأن الموضوع جدي ويمكن أن يتحوّل إلى خطر في حال عدم التنبه له.

في المرّة الأولى نجحنا وانتصرنا على الوباء لأن الناس تجاوبت على أمل أن تتجاوب هذه المرّة وتأخذ الأمور على محمل الجدّ وإلا سنصل إلى كارثة”، مؤيداً فكرة “فرض غرامات مالية على كلّ من يخالف الإجراءات الوقائية ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس الآن قبل الغد”.

وأضاف “نتمنى على الحكومة معالجة موضوع الأراكيل في المطاعم كونها مضرّة في العادة أكثر من أي شيء ممكن، وفي حالة “كورونا” تنقل العدوى بسرعة وسهولة لذلك نطالب بتراجع الحكومة عن قرارها السماح بالأراكيل في الأماكن العامة كونه يساهم في تكاثر الأعداد في فترة قصيرة جدّاً”، وعن تجاوب المعنيين، لفت إلى أن “واجب النقابة التوصية والتوعية”.

وأكّد أن “لا علاقة للإصابات المسجّلة خلال الأيام الماضية بالموجة الثانية التي يمكن أن تحلّ قبل موعدها المتوقّع خلال منتصف أيلول وتشرين الأوّل في حال الاستهتار بالتدابير الوقائية”.