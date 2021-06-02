كورونا لبنان… إليكم أعداد الوفيات والإصابات

سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، 214 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 540844، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة.

في سياق متصل، أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض في تصريح سابق أن “الكثير من الامور لا تسير في لبنان حاليا في الاتجاه الصحيح، لكن الانخفاض المستمر في أرقام كورونا هو بلا شك موضع ترحيب”، سائلاً: “هل يجب أن نكون متفائلين بحذر، على الأقل فيما يتعلق بالكورونا؟ للاسف، سيكون ذلك شعوراً مبكرًا للأسباب الموضحة أدناه”.

ورأى أبيض أن غالبية السكان تبقى من دون مناعة ضد الفيروس، حتى مناعة ما بعد العدوى، والتي يُفترض أنها اكتسبت في موجة كانون الثاني، سوف تتضاءل بمرور الوقت”، مشيراً الى أن اللقاحات يمكن أن توفر حماية مطلوبة، لكن سلالات كورونا الجديدة قد تكون قادرة على تجنب المناعة المكتسبة.

وأوضح أنه “اذا اخذنا في الاعتبار الفئة العمرية ما فوق ٧٥ سنة، لم يسجل العديد منها على المنصة حتى الآن لتلقي اللقاح (التقديرات> الثلث). ومن بين المسجلين، ٢٨٪ لم يتلقوا اللقاح بعد. اما في الفئات الأخرى، ويوميًا، لا يزال المئات لا يحضرون لمواعيدهم، للاسف”.

توازياً، لقّحت السلطات اللبنانية السبت أكثر من عشرة آلاف شخص في إطار “ماراتون” تطعيم ضد فيروس كورونا نظمته وزارة الصحة في البلد المأزوم.

وأوضح وزير الصحة حمد حسن أن العدد فاق العشرة آلاف وخمسمئة حتى الساعة الثامنة مساء السبت. وقد تلقوا لقاح أسترازينكا في مراكز مختلفة في البلاد.