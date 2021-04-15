كورونا لبنان... استقرار في عدد الوفيات

سجلت وزارة الصحة العامة 31 حالة وفاة و2501 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في الموازاة، أعرب رئيس لجنة الصحّة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة النيابيّة، النائب عاصم عراجي، عن أمله في “استمرار أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” بالانخفاض، لكن شرط الاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائيّة، لأنّ وضعنا الاقتصادي والصحّي لم يعد يحتمل ما نعيش اليوم”، مبيّنًا “أنّنا لا نعرف إذا كان هذا الانخفاض سيتبعه ارتفاع بالإصابات مجدّدًا”.

ولفت إلى أنّ “في شهر رمضان المبارك، ستكون هناك صلوات وافطارات جماعيّة وتجمّعات كبيرة، ومن هنا أدعو جميع اللبنانيين إلى عدم التجمّع، للحدّ من انتشار فيروس “كورونا”. وأكّد أنّ “هناك بطأً في عمليّة التلقيح ضدّ “كورونا” في لبنان لأسباب خارجيّة وليست محليّة، فبحسب رئيس منظمة الصحة العالمية هناك 10 دول تستأثر بـ75% من اللقاحات من حول العالم”.

وشدّد عراجي على أنّ “تسريع وتيرة التلقيح أمر ضروري، والأهم توفّر اللقاحات المعتمَدة”، معربًا عن اعتقاده أنّ “هناك حرب لقاحات”، مشيرًا إلى أنّ “المضاعفات الّتي تسبّبها اللقاحات نسبتها قليلة جدًّا ولا توازي فعاليّتها، فعلى سبيل المثال، لقاح “جونسون آند جونسون” أُعطي لحوالي 6 ملايين شخص، و6 منهم فقط تعرّضوا لتجلّطاتٍ نادرة”.