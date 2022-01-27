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كورونا لبنان.. التوقعات حول تراجع الإصابات لم تكن مبنية على أسس علمية

منذ 5 ساعات
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري البزري الى ان التوقعات حول تراجع كورونا لم تكن مبنية على اسس علمية.

وأضاف في حديث إذاعي: “كورونا موجودة والموجة ربما لديها علامات استقرار قد تستمر لأيام بسبب الطقس البارد وقد تستمر بسبب الاضطرار الى الازدحام في الاماكن المغلقة”.

ولفت البزري الى ان عداد كورونا الهائل امس يعكس حركة نصف الاسبوع.

وأعلن عن توفر كميات كبيرة من اللقاحات وفتح مراكز جديدة للتلقيح والوصول الى اماكن بعيدة سواء بمراكز تلقيح نقالة او استحداث مراكز جديدة ونتمنى من الناس ان تتلقح

وختم: “نصيحتنا للجميع التنبه لان ما بات مثبتاً ان الجرعات اللقاحية المتعددة تكون اصابتهم اقل شدة. من اخذ اللقاح، قسم من الاصابات يكون لا عرضياً وقسم آخر يكون خفيفاً ومعتدل الشدة”.

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