كورونا لبنان… الوفيات إلى ارتفاع والإصابات إلى انخفاض

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1505 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 419953. كما تم تسجيل 42 حالة وفاة.

يذكر أنه أشار مدير مستشفى رفيق الحريري فراس أبيض إلى انه “ليس من الواضح ما هي الخطوات المقبلة، باستثناء الحملة البطيئة في طرح اللقاح”، مبيّنًا أنّ “المناقشات الأخيرة دارت حول المزيد من تخفيف القيود، في قطاعَي التعليم والضيافة. في غضون ذلك، استأنف العديد من الأفراد، الّذين تقبّلوا الوضع “الطبيعي” الجديد، سلوكهم اللّامبالي”. وشدّد على أنّ “مِن الصعب تنفيذ تدابير أكثر صرامة، عندما يتمّ تجاهل التدابير الحاليّة”.

وأكّد أبيض أنّ “عواقب مرض “كورونا” تأتي متأخّرة، وذلك يجعل العيش بتهوّر سهلًا على من يعانون من قصر الذاكرة، كما أنّ القرارات الخاطئة تمرّ دون عقاب. لكن ذلك لا يجعلها أقلّ تكلفة”، مركّزًا على أنّ “ما هو أسوأ من العيش مع الخسارة، هو معرفة أنّه كان من الممكن تجنّبها”.