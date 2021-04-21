كورونا لبنان... الوفيات إلى الانخفاض

سجلت وزارة الصحة العامة 2082 إصابة جديدة و32 حالة وفاة بفيروس كورونا. وفي السياق، كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أن “غالبية ارقام كورونا، في لبنان، الى تحسن: العدد اليومي للحالات الجديدة ، معدل الفحوصات الموجبة، حالات الاستشفاء، وعدد الوفيات”.

وإذ أسف لكون “البيانات التي تتم مشاركتها علنًا في تقرير وزارة الصحة غير كافية لمعرفة اسباب هذا التحسن بدقة،” أورد بعضاً منها في سلسلة تغريدات.

وقال: من المؤكد أن القيود التي تم فرضها في وقت مبكر من هذا العام ساعدت في انخفاض الأعداد. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون المستوى الحالي المرتفع لحركة السكان، والامتثال الخجول لتدابير السلامة، مثل ارتداء الكمامة، من العوامل المساعدة بشكل اساسي في التحسن الملحوظ والمستمر.

وأضاف: يمكن التقدير استنادا الى بعض الدراسات المحلية أن حوالي ٤٠٪ من السكان قد أصيبوا بالعدوى. بإضافة عدد الذين تلقوا اللقاح، فإن ٤٥٪ من السكان قد حصلوا على المناعة. لا يزال هذا الرقم بعيدًا عن الحد المطلوب للوصول إلى مناعة القطيع، لكنه يساعد في الحد من انتشار العدوى المجتمعية.

واعتبر أنه “المهم ان ننتبه الى ان موجات العدوى الحالية في بعض البلدان مثل البرازيل والهند تحدث في مجتمعات كانت قد وصلت الى ما يقرب من ٥٠٪ من المناعة المكتسبة عند سكانها. سبب الانتشار هو متحورات فيروسية جديدة، وهو أمر يمكن أن يحدث في بلدان أخرى بما في ذلك لبنان.”