الأحد 12 صفر 1443 ﻫ - 19 سبتمبر 2021 |
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“كورونا” لبنان.. انخفاض بعدد الإصابات والوفيات

منذ 37 دقيقة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الأحد 616 إصابة جديدة بـ”كورونا” و4 وفيات.

يذكر أنه أعاد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، التأكيد على فعالية اللقاحات وحمايتها المواطنين من مخاطر كورونا، فأشار إلى أن “متابعتنا للناس الملقحين بجرعتين بلبنان، وأصيبوا بفيروس كورونا كانت عوارضهم خفيفة، ولم يستلزم وضعهم الدخول للمستشفى”.

وأضاف في تغريدة له أنّ “كل المعطيات والدراسات الطبية من مراكز طبية أميركية، أوضحت أن الملقحين بجرعتين عندهم حماية من الإصابة بنسبة 88%، ونسبة عدم دخولهم المستشفى بمرض الكوفيد 91%”.

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