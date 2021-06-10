كورونا لبنان... انخفاض متواصل بعدد الإصابات والوفيات

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الخميس 5 حالات وفاة و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في سياق متصل، سأل مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض “هل ستستمر أعداد الكورونا في التناقص في لبنان؟”، معتبرا ان “هذا يعتمد على ما يلي. يمكن أن يكون الانخفاض هبوطًا طبيعيًا في الأرقام بعد الارتفاع الحاد، بعد أن بلغت الموجة ذروتها. وساعدت في ذلك القيود المفروضة على التجمعات والحركة في الأشهر الأولى من العام أثناء الإغلاق، كما ساعد اللقاح ايضا”.

وأضاف: “وقد يعتقد البعض أيضًا أن الفيروس قد ضعف مع تغير المناخ، على الرغم من أن الكورونا لا يعتبر فيروسًا موسميًا. هل سبب الانخفاض عدم اكتشاف الحالات بسبب عدم اجراء الفحوصات؟ كلا، فإن الانخفاض في عدد حالات الاستشفاء والوفيات دليل على ان انخفاض الأعداد هو حقيقي”.

ولفت في تصرح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان “العديد من العوامل تشير إلى أن الاتجاه الحالي لن يستمر. فمعظم الناس لا يحترمون اجراءات السلامة، وأصبحت التجمعات بدون ارتداء كمامات أو تباعد اجتماعي شائعة. ولا تتم مراقبة الحدود بشكل صارم، فالحالات الإيجابية تصل الى المطار كل يوم، وقد تحمل معها على الأرجح متحورات جديدة”.