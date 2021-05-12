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كورونا لبنان… عداد الإصابات والوفيات إلى الانخفاض

12 - مايو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 703 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 534388، كما تم تسجيل 22 حالة وفاة.

في سياق متصل، أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض أن “الكثير من الامور لا تسير في لبنان حاليا في الاتجاه الصحيح، لكن الانخفاض المستمر في أرقام الكورونا هو بلا شك موضع ترحيب”، سائلاً: “هل يجب أن نكون متفائلين بحذر، على الأقل فيما يتعلق بالكورونا؟ للاسف، سيكون ذلك شعوراً مبكرًا للأسباب الموضحة أدناه”.

إذ رأى في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن غالبية السكان تبقى من دون مناعة ضد الفيروس، حتى مناعة ما بعد العدوى، والتي يُفترض أنها اكتسبت في موجة كانون الثاني، سوف تتضاءل بمرور الوقت”، مشيراً الى أن اللقاحات يمكن أن توفر حماية مطلوبة، لكن سلالات الكورونا الجديدة قد تكون قادرة على تجنب المناعة المكتسبة.

كما أوضح أنه “اذا اخذنا في الاعتبار الفئة العمرية ما فوق ٧٥ سنة، لم يسجل العديد منها على المنصة حتى الآن لتلقي اللقاح (التقديرات> الثلث). ومن بين المسجلين، ٢٨٪ لم يتلقوا اللقاح بعد. اما في الفئات الأخرى، ويوميًا، لا يزال المئات لا يحضرون لمواعيدهم، للاسف”.

وأشار الى انه “تم رصد حالات مصابة بالسلالة الهندية الجديدة في البلدان المجاورة”، لافتاً الى أنه مع اقتراب فصل الصيف، يسجل المطار مستويات أعلى من النشاط. بدون الحجر الصحي، أو فحص التسلسل الجيني، لن نستطيع ان نمنع، او حتى نعرف، متى تصل السلالة الجديدة.

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