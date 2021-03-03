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كورونا لبنان... عداد الوفيات إلى ارتفاع من جديد

3 - مارس - 2021
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان - تعبيرية

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أوضحت وزارة الصحة العامة 61 حالة وفاة و3463 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبينما دخل لبنان مرحلة جديدة من التخفيف التدريجي للإقفال العام وقيود الإغلاق لمواجهة كورونا، مع فتح المحال التجارية أبوايها، بات القلق مضاعفاً من تفلت غير منضبط يؤدي في المحصلة الى زيادة أعداد الإصابات وموجة رابعة من التفشي المجتمعي لوباء كورونا.

وشهدت شوارع بيروت والمناطق والطرق الدولية زحمة سير خانقة تذكر بالوضع الطبيعي للبلد من دون إجراءات، وهو ما دعا نقيب الاطباء شرف أبو شرف إلى إطلاق نداء داعيا وسائل الإعلام إلى متابعة حملة التوعية للتقيد بالتدابير وعدم مخالفتها، تحاشيا للعواقب الوخيمة‏ التي قد تسببها، في ظل اكتظاظ المستشفيات بمرضى كورونا، خصوصاً أسرة العناية الفائقة.

وفي وقت تتواصل حملة التلقيح في المستشفيات المعتمدة ببطء بسبب قلة جرعات اللقاح المتوافرة، واصل عدّاد كورونا تسجيل أرقام مرتفعة في الإصابات والوفيات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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