كورونا لبنان… كم سجل عداد الإصابات والوفيات؟

سجل عداد وزارة الصحة العامة اليوم الأربعاء 489 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة.

في سياق متصل، قال رئيس اللجنة الوطنية في لبنان لإدارة لقاح كورونا، عبد الرحمن البزري، إن تصنيف لبنان سيتغير قريبا من المرحلة الرابعة الى المرحلة الثالثة وبائيا، وهذا يعكس مقدار التحسن بالمؤشرات.

وقال البزري في تغريدة عبر “تويتر”: “تصنيف لبنان سيتغير قريبا من المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثالثة وبائيا، وهذا يعكس مقدار التحسن في المؤشرات المتعلقة بكوفيد-19 وانخفاض نسبة الحالات الجديدة”.

وشدد على أنه “من واجبنا الحفاظ على هذه المكاسب وتثبيتها من خلال التباعد الاجتماعي والتقيد بالتوصيات العلمية وزيادة نسبة التلقيح”.

وكان لبنان سجل خلال الأسبوع الماضي أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ أشهر، بلغت 249 إصابة.