كورونا مازال موجوداً في لبنان.. احذروا من المتحور الأخير!

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن فيروس كورونا ما زال موجودا، لكنه يتعايش معنا كأي فيروس آخر، لذا لا داعي لاتخاذ أي إجراء على المستوى الوطني ولا داعي للقلق”.

مصادر في وزارة الصحة أكدت عبر “نداء الوطن”،عودة الوباء إلى لبنان، وأن الأعداد تتزايد يوماً بعد آخر، نتيجة أعداد السياح الكبيرة والحديث عن موجة جديدة من «كورونا» تجتاح العالم. وتلفت المصادر إلى أنّه لا خطة وقائية حتى الساعة، لكن الكل يترقّب بعين الحذر تداعيات الموجة الجديدة، حيث تحذر منظمة الصحة العالمية من أنها ستكون شديدة الخطورة.

من جهته، رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الروم الدكتور عيد عازار في حديث إعلامي قال: “نحن في حالة ترقّب وانتظار لما يجري في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي حال ارتفعت أعداد طالبي الاستشفاء من كبار السّنّ يجب عندئذٍ أخذ الحيطة والحذر. إذ تصدّر المتحوِّل الجديد قائمة الإصابات خلال أسبوعين فقط، بعد السيطرة على 17% منها في الولايات المتحدة، وفقاً لمركز السّيطرة على الأوبئة CDC في حين حصد 40% من الإصابات في بريطانيا. وتسبّب برفع حالات الاستشفاء بنسبة 12%”.

تابع كلامه بالقول: “إلا أنّ توقّعات الأطبّاء في العالم مقلقة إذا ما قورنت بالوضع اللبناني. إذ يُتوقّع انتشار كبير للمتحوِّل الجديد من دون التخوّف من أن تشكّل موجة الإصابات المتوقّعة ضغطاً على المستشفيات في البلدان حيث نسب التلقيح عالية وتتجاوز 70%. ولكن في لبنان، بحسب أرقام منظمة الصحّة، تبلغ نسبة الأشخاص الملقّحين من المقيمين بشكل تامّ (جرعتين) 47% فقط، وهو ما يشير إلى عدم الوصول إلى المناعة المجتمعيّة الكاملة على الرغم من مرور 4 سنوات على الجائحة، إضافة إلى أنّ الإقبال على اللقاح الخاص بفيروس كورونا يقارب صفراً الآن في لبنان”.

منظمة الصحة العالمية أوضحت في تقرير لها أنّ عدد الحالات التي رصدت على مستوى العالم ارتفع بنسبة ثمانين في المئة على مدى شهر، مع مليون ونصف مليون إصابة إضافية من العاشر من تموز حتى السادس من آب.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” عن خبراء اعتقادهم أنّ سوء الأحوال الجوّية والرطوبة وضعف المناعة كانت من أسباب انتشار هذا المتحوِّل الجديد، وهناك عامل آخر قد يسهم في انتشار “إيريس” هو أنّ معظم الأشخاص تجاوزوا الآن 18 شهراً منذ تلقّوا آخر لقاح لهم، وأنّ غالبية الأشخاص مرّت عليهم عدّة أشهر منذ إصابتهم الأخيرة بكورونا، وبالتالي يمكننا أن نرى الموجة تنمو بشكل أسرع في أيلول المقبل.